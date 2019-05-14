探討去年0206期貨慘案 學者：商品包裝是主因

2019-05-14 14:47

〔記者黃欣柏／台北報導〕台灣科技法學會昨起召開為期2天的研討會，探討去年0206期貨慘賠事件，台灣科技法學會理事長、期交所公益監察人劉尚志教授會中指出，期貨屬於信用契約，性質上與有價證券迥異，投資人所冒損失可能是無限大而非僅是價值歸零，近年來一些財商臉書粉絲團的老師，把這些商品包裝成「比定存利率高的穩定報酬」來吸引會員，就是去年0206期貨大屠殺的背後主因。

劉尚志指出，這種看起來有穩定報酬的商品，背後都有發生概率極低、但是責任無限大的風險，也因此這些商品通常是期貨自營商用來避險，但近年來許多民眾被財商臉書粉絲團的「老師」吸引，冒著看不到的風險投資，是這次大屠殺的主因。

保險犯罪防制中心董事長、交通大學大科技法律研究所兼任副教授邵之雋則表示，當時很多投資人因期貨商「強制平倉」而慘賠，但其實「強制平倉」在性質上屬於期貨商的類公法義務，與「收足保證金」、「預先墊付交割款」同為維持市場穩定的要素，一旦符合法律要件就應強制執行，不能去問對當事人有利與否，這是交易人無法避免的風險。

但為避免沖銷時點不同，造成不同價格之爭議，邵之雋認為，未來最好透過期交所進行統一電子系統沖銷，此外當市場結構已經發生如0206事件之極端情況，也許會有不肖經紀商通知自營商做套利行為，就現今法制看來，此情況並不屬於內線交易或特別背信，主管機關應研擬防範機制。

交大科法學院公司治理與金融監理中心主任林志潔認為，金融消費者與業者都應重新檢視複雜性高風險商品的銷售，其中業者除了應盡資訊揭露與告知義務，也必須對消費者的風險承受能力劃分等級，配合未來金管會根據新頒佈的「公平待客原則評核要點」對業者進行評核，以及消費者本身學會審慎評估自身能力與風險承受力，監理、業者和消費者三方一起努力，才能確保市場運作與投資人權益。

財團法人金融消費評議中心主委兼總經理卓俊雄表示，評議中心可透過諮詢委員等制度有效釐清金融商品的法律關係，相較於法院，可提供更高效且專業的解決平台，雖然0206事件真正的獲利者是期貨契約相對人而非期貨業者，所以在爭議金額上會有認知差距，但仍可從評議過程中釐清事實真相，並從第三人角度提出公平合理的解決方案供交易人參考。

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