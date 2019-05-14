台灣如何因應美、中矛盾？ 朱立倫：親美和中不衝突

2019-05-14 12:24

〔記者黃欣柏／台北報導〕前新北市長朱立倫上午召開「蔡英文執政三年總檢驗」記者會，會中除質疑蔡政府施政，也強調他若上任，會秉持「3個中華」理念，與對岸合作尋求經濟繁榮。對於媒體追問要如何面對美、中間的矛盾，朱表示，台灣對此不能完全選邊站，他也認為和中與政治、外交上的親美並沒有衝突。

朱立倫今指出，蔡政府這3年來的施政，有「3不」、「5缺」、「3個100分」及「3個0分」等問題。「3不」指的是是政治不穩定、兩岸不和諧與經濟不成長；「5缺」是缺規劃、缺協調、缺溝通、缺執行跟缺效率；「3個100分」是拚政治100分、拚反中100分、拚意識形態100分；「3個0分」則是拚經濟0分、國際空間0分、台灣安全0分。

針對有關兩岸政策部分，朱立倫則拋出「3個中華」理念，強調要堅持中華民國自由民主憲政體制、發揚中華文化特色及共創中華民族經濟繁榮，而為達成此目標，他主張兩岸領導人要有金門會談、要發表和平宣言，並且讓金門、廈門成立共同生活圈，同時在整體外交上做到親美、和中、友日及睦鄰。

會中有媒體問到，朱立倫稱蔡政府反中使兩岸走向對抗，但也有人說蔡政府在對美關係上進步不少，如果朱當選總統，是否會停止與美方合作？

朱立倫對此回答，蔡英文政府最大的特點是試圖用兩岸對抗在國際政治環境中走出一條路，但他認為區域和平、兩岸關係跟美台合作可以「三贏」，三者間沒有衝突，未來台灣不會改變親美政策，也不會讓兩岸關係的緊張變成美方朋友的困擾，這一點請大家放心。

有媒體進一步追問朱立倫，近來美、中之間不管在經濟上或戰略上都有一些矛盾，要怎麼面對這個問題？

對此朱立倫則表示，美、中爭議一直都有，台灣對此不能完全選邊站，因為中國市場佔我國出口將近40%，而美國也是我們重要的貿易夥伴，這是非常敏感的三角關係，若選邊站可能會是台灣受害，他認為和中與政治、外交上的親美並沒有衝突。

對於近日自經區議題引發「洗產地」疑慮，朱立倫則說，2003年他擔任桃園縣長時推動了桃園遠雄自貿港計畫，到現在已有4千億元投資、3千多筆工作機會，如果要「洗產地」，現在的自貿港區早就可以洗了。

朱立倫強調，台灣過去是走減法經濟，重點放在降低成本，未來應該要走高附加經濟價值的加法經濟，運用地理優勢、科技優勢成為經貿樞紐，而成為經貿樞紐的重點就是自由經貿區，也是讓台灣變成「自貿島」的第一步，我們已經比韓國、新加坡等對手晚了近十年，不能再耽誤時間，大家也應該要對台灣有信心，不要變成「自驚區」。

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