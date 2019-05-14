4黨團初步共識 不採納林岱樺「拆散同性家庭條款」

2019-05-14 12:09

〔記者謝君臨／台北報導〕針對同婚立法，民進黨立委林岱樺提案指出，為了避免「假結婚」一事，「當事人之三親等內血親、檢察官、社會福利主管機關得訴請確認其關係不成立」，該條文也被稱為「拆散同性家庭條款」；對此，朝野立委並不贊成，由於協商時林岱樺未出席，4黨團初步達成共識，建議不採納此條條文。

同婚立法歷經大法官釋字第748號解釋、公投第10案及12案後，行政院提出「釋字第748號解釋施行法」草案；國民黨立委賴士葆則替下一代幸福聯盟代為提出「公投第12案施行法」草案；民主進步黨立委林岱樺也提出了「司法院釋字第748號解釋暨公投第12案施行法」草案。

林岱樺所提出的第8條，條文明定「非出於為經營共同生活之目的，或非以成立具有親密性及排他性之永久結合關係之意思，而締結第二條關係者，其關係不成立。但不得以其關係不成立對抗善意第三人。就前項情事，當事人之三親等內血親、檢察官、社會福利主管機關得訴請確認其關係不成立」。

對此，民進黨立委尤美女表示，此條文完全違背民主國家法治、違反人權；同黨立委鄭運鵬指出，此一提案若通過可能會成為「威脅條款」；民進黨團總召柯建銘也說，這條不予採納，大家共識應該滿高的，但在院會時，若有人再提出來那另當別論，我們再處理。

蘇嘉全經詢問民進黨、國民黨、時代力量、親民黨意見後，初步達成共識，建議不予採納此條文。

此外，除了本條條文，目前協商達成共識的另有行政院版第12條，同性關係雙方當事人之住所，由雙方共同協議之；未為協議或協議不成時，得聲請法院定之。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/