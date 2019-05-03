林岱樺版同婚專法是折衷？ 段宜康：我瞧不起這些立委

2019-05-03 17:43

〔即時新聞／綜合報導〕立院近日開始進行同婚專法的協商，目前除了行政院提出的「司法院釋字第748號解釋施行法」、反同方提出的「公投第12案施行法」，還殺出由民進黨立委林岱樺提出、號稱折衷方案的「同性結合」法案。不過這項號稱「比行政院版更符合釋字748號解釋」的法案，卻被同黨立委段宜康痛批「我瞧不起這些連署的立委」。

綜合媒體報導，段宜康今天（3日）接受媒體訪問表示，「同性婚姻不是洪水猛獸，天不會塌，人不會亂」。而今天逕付二讀、由林岱樺立委所提出的「同性結合」版本，被支持的組織號稱「比行政院版更符合釋字748號解釋」，真有這麼好嗎？同為民進黨立委的段宜康顯然持不同看法。

段宜康說，林岱樺的版本事實上是一個「用折衷包裝違憲，且充滿歧視」的條文。例如，法律早就對假結婚有處理機制，但林岱樺版本中竟然規定3親等內，如自己的兄弟姊妹、父母、祖父母等，可以介入、處理同性婚姻是否有效。段宜康認為，這個法條號稱是為了防止假結婚，但「民法都沒有這樣的規定，為何對同性婚姻提出這樣的條文，這是赤裸裸的歧視、壓迫」。

段宜康接受媒體訪問時表示，「我瞧不起連署或提出這個提案的委員」，他認為這些立委「要嘛就是赤裸裸地暴露自己的歧視，要嘛就是為了減輕選民給他的壓力」。這些人「眼睛閉著，條文也不看就簽了名」，他們必須「對這個歷史負責」。

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