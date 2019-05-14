唯一目標通過政院版！ 逾1500人集結立院挺同婚

2019-05-14 11:21

〔即時新聞／綜合報導〕同婚專法立法期限將至，今日立法院進行逐條審查，在場外則有婚姻平權大平台召開記者會，多所大專校院學生聯合動員，現場聚集約1500人大喊「協商不能退、結合不等於結婚」。婚姻平權大平台總召呂欣潔強調，現在只有一個目標，就是通過行政院版本，絕對不會接受有任何其他可能性。

立法院今（14）日進行3版本同婚草案協商，挺同粉絲專頁「婚姻平權大平台」昨晚就在臉書號召群眾至立院聲援，今日上午現場約有1500人到場響應，和碩集團董事長童子賢、金鐘影后温貞菱也都現身聲援。警方則是在今凌晨3時許就拉出鐵柵欄，並對立法院周邊道路進行交通管制。

呂欣潔於今上午的記者會表示，政院版同婚草案已是打過折的折衷版，且積極符合釋字第748號解釋的折衷版本，對同志團體來說已是最後底線，至於國民黨立委賴士葆所提的「同性家屬專法」、民進黨立委林岱樺提出的「同性結合專法」，都無法取代「結婚」。呂欣潔強調，今日協商絕不能退，退了就不是結婚了：「我們不認為同志『結合』可以取代『結婚』，同性家屬更是讓人錯誤理解的制度，我們唯一接受只有結婚這選項！」

呂欣潔也質疑，政院版已經符合公投版本，當初反同團體也說不要民法要專法，不懂為何反同團體如今又自己提出公投，直言「這種放羊的小孩我們不是很了解最後他到底要什麼」。

相關影片請見：

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/