同婚立法協商 草案名稱即卡關

2019-05-14 10:09

〔記者謝君臨／台北報導〕同婚立法進入倒數計時階段，立法院長蘇嘉全今主持朝野協商，針對現有的3個專法版本進行逐條討論；不過，單就法案名稱，各黨團就無法達成共識，民進黨、時代力量支持行政院版本，民進黨立委尤美女則提出直接以「同性婚姻法」為名，不過國民黨團及親民黨團認為仍有疑義，名稱部分先保留。

同婚立法歷經大法官釋字第748號解釋、公投第10案及12案後，行政院提出「釋字第748號解釋施行法」草案；國民黨立委賴士葆則替下一代幸福聯盟代為提出「公投第12案施行法」草案；民主進步黨立委林岱樺也提出了「司法院釋字第748號解釋暨公投第12案施行法」草案。

針對法案名稱部分，民進黨團總召柯建銘率先表態支持政院版本，時代力量立委黃國昌則說，此名稱雖未盡完美，但是在大法官釋字與公投之間取得的折衷版，時力勉為支持，之後會針對草案不夠周全之處，提出修正動議。

國民黨立委賴士葆則說，大法官釋字後才舉行公投，大法官也要尊重公投結果，不要讓10幾個大法官笑，而讓700萬人民哭；同黨立委沈智慧則表示，建議可改為「同性共同生活法、同性伴侶法」；對此，尤美女則主張，直接依大法官解釋意旨，將名稱回到「同性婚姻法」；朝野立委無法達成共識。

親民黨團總召李鴻鈞建議，社會上有爭議的修法還很多，比如說廢死等，今天可以坐在這裡討論同婚修法已經非常不容易，已邁進了一大步，但是否修法不應如此躁進，製造社會強烈對立。

時力立委林昶佐則強調，公投提案人在自己的補充說明中有說，不是不讓同志結婚，但可否不要依據民法，就是因為尊重公投結果，所以現在與民法相關的提案都不在了，就是因為尊重公投結果，現在才會僅剩3種專法進行討論，希望不要再用錯誤的資訊撕裂社會。

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