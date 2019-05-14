賴士葆嗆同婚立法「每條都保留」後離席 協商恐無結論

2019-05-14 10:55

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院長蘇嘉全今主持同婚協商，針對3個專法版本進行討論，但草案逐條討論才到第一條，國民黨立委賴士葆即嗆聲：「我每一條都要保留」，隨即離席；蘇嘉全因而提議，既然今已預見無法達成共識，是否乾脆於17日院會處理，不過目前仍未有結論；民進黨團總召柯建銘則說，這是立法史上最困難的法案。

同婚立法歷經大法官釋字第748號解釋、公投第10案及12案後，行政院提出「釋字第748號解釋施行法」草案；國民黨立委賴士葆則替下一代幸福聯盟代為提出「公投第12案施行法」草案；民主進步黨立委林岱樺也提出了「司法院釋字第748號解釋暨公投第12案施行法」草案。

針對草案「名稱」部分，朝野立委無法達成共識，而後賴士葆即嗆聲：「每一條我都要求保留，我聽大家的意見之後再提修正動議」，之後即離席；經蘇嘉全詢問國民黨團書記長吳志揚、同黨立委沈智慧，是否可代賴士葆進行後續討論，但兩人都說要尊重賴委員，因此可預見今協商已無結果。

時代力量立委黃國昌建議，因為不可能有協商結論，要不要週五處理；他尊重賴委員提案的權利，但作為一個法律人，對於賴所提版本的第二條，是否可以通過大法官釋字748號對於同性婚姻保障的前提，他個人是懷疑的，就他自己的看法而言，賴的版本是沒辦法通過的。

黃國昌說，同樣的狀況，也存在林岱樺的提案，其第一條的最後，是符合或是貫徹婚姻自由，但第二條「我就看不懂，不是要回到婚姻自由的保護？第二條怎麼用另一個概念，去置換第一條的概念，兩條文內在存在矛盾」。

柯建銘說，同婚立法是他所經歷的立法史上，最困難的案子，若弄出一個違反大法官解釋的法案，到時立院誰要負責？大家講到晚上也沒關係，但都沒有結論。

沈智慧說，蘇院長的無奈，也是全民的無奈，這是無解的，當民進黨政府執意推出釋字748號立法，即已撕裂台灣人民，去年1124的3項公投結果，都是很大的民意，代表民意的撕裂，釋憲是公投前的事情，人民已用公投否決；「民進黨不要那麼急，我從來沒有看過一個這麽對立、撕裂的法案」。

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