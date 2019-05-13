桃園九合一大選首起！里長涉現金買票 被判當選無效

2019-05-13 20:15

［記者鄭淑婷／桃園報導］去年九合一大選後，桃園地檢署對轄內涉賄的里長、區代、市議員，共提起13起民事當選無效之訴，其中，桃園市大園區沙崙里長駱文章，被控在選前以每票2000元代價買票，桃園地院日前審結，判決駱文章當選無效，這也是本屆大選桃園首起當選無效判決，不過，由於刑事部分已於4月初判決確定，桃園市選委會、大園區公所已著手進行沙崙里長補選作業，預計7月投票。

以1272票當選沙崙里長的駱文章，被查獲於去年11中旬、選舉投票前，先交付2萬元給鍾姓鄰長作為協助買票等報酬，後再交付27萬元及選舉名冊，委由她以每票2000元代價向選民買票，駱文章在偵訊、審理時均坦承不諱，刑事部分被判有期徒刑1年8月、褫奪公權3年，但法官審酌他的犯後態度，予以緩刑3年。

依據「公職人員選舉罷免法」規定，當選無效之訴為二審終結，各審受理法院應於6個月內審結，桃檢所提出的13起當選無效之訴，除了大園區沙崙里長，其餘一審判決結果都將於近期陸續出爐，若當選無效判決確定後，多席次的市議員、區代採遞補，單一席次的里長則須進行補選。

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