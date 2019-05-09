市議員選舉差6票 當選無效訴訟5/30宣判

2019-05-09 20:04

〔記者王俊忠／台南報導〕去年九合一大選，台南市安南區（第6選區）市議員選舉，民進黨唐儀靜小輸同黨同志、「當選尾」王錦德6票，唐認為票數差距極小、選舉結果有機會翻盤，低調提出驗票及王當選無效訴訟，今下午法院開辯論庭，雙方律師仍各執一詞、主張各自都是勝選者，合議庭諭知5月30日下午5點宣判。

去年南市安南區市議員選舉，唐儀靜得票7714票，以6票之差小輸給尋求連任的同黨議員王錦德7720票，選後，唐低調對王提出當選無效之訴、要求重新驗票。先前選舉法庭3次勘驗選票，根據雙方爭執、法院整理出75張爭議票。

今天下午，台南地院召開選舉訴訟的辯論庭，審判長李杭倫與兩位合議法官依程序讓雙方做最後辯論，唐儀靜由兩位律師陪同出庭，唐的父親前議員唐瑞明、姑姑前立委唐碧娥都到庭旁聽；王錦德方面是由4位委任律師上陣。

唐儀靜與律師主張，75張爭議票中，經過重新確認，唐應增加12張有效票，王要減少33張有效票，此一來一往，唐票數倒贏過王，應是由唐當選議員，王當選無效。王錦德的律師反駁說，這是唐陣營片面算法，對爭議票整理後，唐要再減少兩張有效票，王再增加6張有效票，王贏過的選票從6票增加到10票，還是王當選議員。

雙方也針對少部分有、無效票的認定進行攻防，在辯論終結後，合議庭諭知5月30日下午宣判，雙方都表明會到庭耹聽判決。

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