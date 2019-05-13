郭董稱只在意中華民國市值 謝金河：那更無唱衰台灣理由

2019-05-13 11:52

〔即時新聞／綜合報導〕鴻海董事長郭台銘宣布參選後，鴻海股價直直落，至今蒸發兩棟101大樓，郭台銘對此回應：「現在關心的是整個中華民國股票的市值」，不過財信傳媒董事長謝金河打臉郭董，稱「股市看市值，那郭董更不能唱衰台灣」。

郭台銘自從4月17日宣布參加國民黨總統黨內初選以來，短短不到1個月時間，鴻海股價累積跌幅約8.8%，市值蒸發約1122.9億元，相當於跌掉兩座101大樓；對此，郭台銘昨（12日）回應，鴻海市值不重要，要看中華民國市值，他認為領導者無能，才譲中華民國市值摔下去。

不過財信傳媒董事長謝金河卻在臉書打臉郭董，他說其實兩個都很重要，謝金河指出，當鴻海股價漲到122.5元的時候，市值近2兆台幣，有機會達到3兆台幣，這個國際級大企業的門檻，不料不但沒有跑到3兆，還一度跌破1兆台幣大關，鴻海目前的當務之急，還是要努力把市值變大。

至於郭台銘的中華民國市值說，謝金河說：「郭董更沒有唱衰台灣的理由，因為純粹從股票市場總市值角度看，台灣的表現都很出類拔萃」，他舉數據指出，台股總市值約1兆美元左右，在全球排名第17，占全球比重1.25%，比巴西，南非，荷蘭，新加坡等市值高很多，令他印象最深刻的是墨西哥人口比台灣多1億人，但墨股市值僅3724億美元。

這麼少人卻創造如此高的市值，這樣的市場只有香港比台灣厲害，不過香港股市有半數以上是中資創造的，謝金河強調：「郭董應該說台灣很偉大」他納悶，台灣的外匯儲備全球排前5名，股票排在前17名，而「各路人馬卻拚命唱衰自己，這是很奇怪的事情！」

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