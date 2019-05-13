「吳郭會」郭台銘拒當副手 還要求初選辯論、手機民調

2019-05-13 11:30

首次上稿 11:30

更新時間 12:43

〔記者林良昇／台北報導〕鴻海董事長郭台銘與國民黨主席吳敦義的「吳郭會」，會談進行超過1小時，郭台銘會後召開記者會，提出每位參選者都必須遵守黨內規定、納入手機民調、辦公開辯論會等3點訴求，郭台銘也在回應提問時表示，他不會擔任副手，「我習慣做決策，不適合做參謀」。

「吳郭會」歷經1小時落幕，郭台銘在國民黨文傳會代理主委程美華等人陪同下，會後召開記者會說明，前高雄縣長楊秋興也陪同郭台銘現身，引人注目。

郭台銘提出3點建議，第一，每位候選人都必須遵守黨內的辦法跟各項規定，希望初選辦法要符合公平公正公開的民主程序。第二，初選辦法有關手機民調，希望納入初選規定，至於比例多少則由黨中央去做決定，也建議參考民進黨最新手機民調相關規定。第三，初選過程堅持建議黨中央要舉辦公開政見發表會、公開辯論會或公開回答由黨員代表、媒體代表、公民代表提問，有關治國理念等國政方針的問題，讓國人了解各候選人的治國理念，讓國人了解誰最適合做一位好的總統。

對於如果出線的是其他人，是否願意當副手的問題，郭台銘則直白地說，他不是副手的適合人選，「我習慣做決策，不適合做參謀」，但他會用各種方法協助勝出的人。

郭台銘強調，現在要拚經濟、打國際盃，他有跟吳敦義建議，這次北中南3場辯論會或政見發表會，建議把經濟議題都納入，任何議題 包括健康、環保、能源都要以經濟規劃為主軸。

郭台銘也強調他師法包括蘋果創辦人賈伯斯許多國際企業家，學習到很多東西，並提及他曾跟紐約前市長彭博（Michael Bloomberg）見面，問他怎麼樣當他賺到足夠的人生經費後，不再為錢打工，為理想、治國方針，談兩個小時，學了很多。

郭台銘強調，他師承那麼多老師，「我認為打國際盃最適合的人選就是我！」經濟問題他最擅長，他不是為了錢，來爭取這位置，是為了台灣的年輕人、台灣的經濟未來站出來。

媒體也詢問，如果有參選人不參加政見會是否接受？郭台銘則表示，這是他給黨中央的建議，由黨中央制定遊戲規則，他不能參與遊戲規則制定，必須由中央去回答，「我沒資格回答這問題」。

郭台銘也表示，提昇台灣的競爭力是他的主軸，希望所有候選人都有參與這公平、公正、公開的政見發表會或辯論會或接受公民團體等來問問題，他建議希望一場最少3個小時，讓候選人有更多時間答跟問，讓全國選民有機會充分了解候選人有無擔當治國拚經濟的能力。

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