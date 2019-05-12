強化眷村文化保存 立委擬立法賦國防部權限

2019-05-12 14:11

〔記者涂鉅旻／台北報導〕不少隨政府遷台的國軍官兵，在台灣各地的眷村落腳，成為我國文化特色。為強化眷村文化保存，民進黨立委陳曼麗近期提出「國軍眷村文化保存及發展條例」草案，除賦予國防部辦理眷村文化保存工作之權，另也設置「國軍眷村文化保存及發展基金」，用於眷村保存、發展之用。

對於提出此案緣由，陳曼麗所提立法版本內容指出，雖「國軍老舊眷村改建條例」在100年修正通過，其第四條修訂辦理眷村文化保存事項，但保存過程中，眷村文化保存範圍由縣市政府自行選擇已騰空待標售及未拆除者，導致過去900處眷村，僅13處核定為文化保存區，且涉及跨際合作、法令整合等限制，導致人力、經費不足等窒礙，未能有效彰顯執行成效。

根據「國軍眷村文化保存及發展條例」草案計畫，執行眷村文化保存的主管機關為國防部，並可會商其他機關辦理相關業務，另也賦予國防部召開「國軍眷村文化保存及發展審議會」的權力，用於眷村文化修護、維護、補助基準、文物指定等事項。

該條例草案也訂定，為支應眷村相關預算，應設置「國軍眷村文化保存及發展基金」，其財源來自政府編列預算、捐贈贈與、眷村文化創意產業收入等。另對於捐獻私有國軍眷村文物、紀念物，或維護傳習國軍眷村文化具顯著績效等對眷村文化保存、發展有功者，主管機關也應給予獎勵、補助。

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