軍備局202廠再遭調查 國防部：去年舊案延續

2019-05-08 19:01

〔記者涂鉅旻／台北報導〕台北地檢署檢察官指揮法務部調查局台北市調處，今日上午到軍備局202廠搜索、調查，引發外界關注。國防部稍早表示，這是202廠去年8月8日「自動滅火組」採購偵查案件的延續調查行動，如有人員涉案將嚴懲不貸。

台北地檢署指揮台北市調處兵分9路搜索軍備局202廠、森格科技、森統等2家廠商，以及202廠謝姓所長住處，以及該廠張姓少校等14人，其中4人為軍人，層級最高為少校，10人列嫌疑人，全案朝圖利、違反政府採購法方向偵辦。

對於今日上午檢方偵查動作，國防部今日傍晚表示，本次台北市調處調查行動係延續去（107）年8月8日第202廠「自動滅火組」採購偵查案件，檢調為持續釐清案情，今日進入該廠調閱相關資料，並約談關係人，軍備局第202廠自本案立案迄今均配合司法調查。

國防部強調，辦理軍品採購將落實依法行政之要求，對於本案將秉持「依法行政，毋枉毋縱」之態度，全力配合檢調查辦，絕不姑息。如有人員涉案，將嚴懲不貸，未來持續落實法紀教育，型塑廉能軍風。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/