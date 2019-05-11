藍委嗆明年執政法案全改回 王丹轟「霸道囂張又蠻幹」

2019-05-11 23:23

〔即時新聞／綜合報導〕同婚立法524大限將屆，挺同與反同團體交鋒動作頻頻，日前反同團體集結在立院前抗議，到場聲援、替反同方提案的藍委賴士葆則揚言，就算現在平權法案成功通過，2020年只要選民票投國民黨，「我們全部改回來」。對此，中國民運人士王丹砲轟，國民黨還沒有上台，說話的語氣就如此霸道、囂張。

臉書「沃草 Watchout」表示，8日反同團體「下一代幸福聯盟」集結抗議活動上，呼籲立院能落實公投結果，不要違背民意，其中替反同方提案的賴士葆等國民黨立委也到立院前聲援，揚言就算現在平權法案成功通過，2020年只要選民票投國民黨，「我們全部改回來」！另名藍委沈智慧也附和，表示未來交給國民黨，定能落實反同公投。

對此，王丹在臉書表示，「賴桑開示說：票投國民黨，一切回到原來。」他也呼籲，「所有的同志朋友，和支持同志平權的朋友，明年總統大選你的這一票，還要不要投給國民黨的候選人，相信你已經知道答案了。」

王丹在留言處補充，「通過的法律，也要廢掉。國民黨還沒有上台，說話的語氣已經如此霸道了。也是很囂張。看來他們篤定認為自己會全面奪回台灣政權了」、「按照賴士葆的語氣，國民黨勝選後，打定主意是要蠻幹了。」

網友見狀留言「票投國民黨，獨裁即回歸」、「所以小英的一切努力將被歸零！台灣加油！」、「意思就是2020以後都不能再投國民黨，最好消失在地球上」。

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