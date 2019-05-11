農業移工7月上工 陳吉仲：「拜託」仍要優先僱用農業本勞

2019-05-11 15:05

〔記者楊金城／台南報導〕為緩解農業缺工，農委會主委陳吉仲今天在台南柳營八翁酪農專業區宣布農業外籍移工從事乳牛飼育和外展農務服務試辦方案起跑，各開放400個農業外籍移工，預計7月上工。

但陳吉仲也說，對於季節性農業缺工，「拜託」外籍移工的雇主像是基層農漁會、合作社，仍要優先僱用農業本勞，農委會對優先僱用農業師父團、技術團等本國籍農業勞工都有誘因和獎勵措施，如果用農業外籍移工取代本勞從事外展農務服務，將會衝擊鄉下農家想賺外快的收入，引起農家抱怨，另方面憂心聘用農業外籍移工，將拉低農業勞動力的薪資。

為紓解農業缺工問題，農委會向勞動部申請同意外國人從事乳牛飼育和外展農務服務試辦方案，對長期缺工的酪農業開放400個外籍移工，另開放外展農務服務400個外籍移工，試辦一年，農委會今在柳營八翁酪農區宣布農業外籍移工啟動，並將和全台酪農戶舉辦15場說明會，外籍移工外展農務服務說明會也會在本月起陸續召開。

陳吉仲說，農業外籍移工經申請、審核，預計今年7月就可進來上工，但真正要解決農業缺工、提高台灣農業競爭力的關鍵在推動農業機械化和自動化，農委會今年就動用8億元補助農民購買農機；他也強調說，外籍移工外展農務服務試辦能否成功，在「雇主」農漁會能否配合。

柳營農會總幹事陳右欣說，酪農戶飼養80頭跟500頭乳牛一樣都只能僱用一位外籍移工，無法紓解缺工，僱用名額應按飼養頭數比例，且開放400位外籍移工也很少。中華民國乳業協會說，開放酪農戶僱用外籍移工是及時雨，不嫌少，試辦一年再檢討外籍移工需求。陳吉仲說，農委會調查酪農戶僱用外籍移工的需求人數約150人。

對於農、漁會成為僱用農業外籍移工的雇主、人力仲介平台，因要負責外籍移工管理、派工、交通和食宿，不少農會持觀望態度，陳右欣和麻豆農會總幹事孫慈敏說，當地農業缺的大多是短期性勞工，應整合由人力平台仲介較適合。

台南市長黃偉哲說，市府全力跟農委會配合，也說，台灣年輕人之前常去澳洲、紐西蘭打工，看起來薪水比較好，但沒有保障，有的打黑工，也沒有保險，年輕人要打工就來農委會和台南市府提供的打工機會，有保障，薪水也會提高。

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