賴清德參觀日本豐洲市場 建議北市府遷建北農可參考

2019-05-11 10:34

〔駐日特派員林翠儀／東京11日報導〕訪日中的前行政院長賴清德今天一早前往東京豐洲市場參觀，仔細地詢問了許多關於市場建設、搬遷、營運及管理問題，他認為豐洲市場的經驗可以提供給台北市北農搬遷及台南市興建建新化果菜市場等案做參考。

賴清德參觀完之後，還到小吃區享用了市場內壽司名店「大和壽司」的美味握壽司，有趣的是，壽司店老闆向賴清德透露，女兒在台灣留學，而且還是「賴神」的粉絲，老闆的岳父也是該店的老老闆親自出馬為孫女的偶像捏壽司。

賴清德今天在東京都議會議員高橋信博、前東京都議會議員鈴木隆道、自民黨前目黑區議會議員清水昌樹、一藝萬藝執行長小坂幸太郎等人的安排下，一早來到豐洲市場，由豐洲市場場長前山琢也做簡介和導覽。

賴清德在還沒開始進行參觀時就忍不住開始向前山場長提問，對於參訪內容露出很大的興趣，進入水產和青果拍賣場時也對營運及衛生管理的細節，包括如何防止老鼠等對策進行了解。

參訪後，賴清德表示，豐洲市場是世界最大水產與蔬果拍賣市場之一，以封閉的形式將噪音、臭味等對影響降到最低，而且全面空調進行溫度控制、環境整潔，蔬菜送來都已經清洗乾淨，拍賣秩序有條不紊，自動立體低溫倉庫取代人力，都可以做為台灣參考。

記者問到北農搬遷的問題，賴清德表示，雖然他不清楚北農的細節，但他知道台北市討論北農搬遷討論很久，就像築地市場搬遷豐洲一樣，討論非常久，如果該下決定就要下決定，計畫要執行也要早日完成，豐洲市場經驗也許可以提供台北市參考。

他還表示，他在台南市長任內開始興建台南新化果菜市場，他也會將此行收獲提供給現任台南市長黃偉哲，也許可以帶南市府農業局來參訪。

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