獨家》兩岸近70家媒體齊聚北京 汪洋要台媒宣傳「一國兩制」

2019-05-10 16:17

〔記者鍾麗華／綜合報導〕由北京日報報業集團主辦、旺旺中時媒體集團協辦的「第四屆兩岸媒體人北京峰會」今日在北京舉行開幕式，據報導，兩岸近70家媒體及相關機構200多名代表齊聚北京共議「兩岸交流與媒體責任」。中國全國政協主席汪洋在論壇開幕式前會見台媒，要台媒宣傳「一國兩制」。他表示，「當年兩岸關係解凍，媒體界朋友立下汗馬功勞，現在要實現『和平統一、一國兩制』，仍要靠媒體界朋友共同努力。」

國安局副局長陳文凡日前赴立院報告時，證實台灣確有「中國同路媒體」。總統蔡英文今天在國安高層會議中也提到，中國對台灣滲透、統戰，特別是近期曝光，擁有媒體的財團接受中國資金或受中國影響，以及國民高度關切的假訊息問題，要儘速完備反滲透、反統戰的機制，維護台灣主權以及國家安全。

中國對台媒統戰的會議今天正好在北京舉行，汪洋出席並會見了與會代表。據指出，有中媒在即時新聞中刊載了汪洋聽打的全文，不過，雖即遭「秒撤」，但內容已外流。

汪洋在會中說，「目前台灣格局，讓主張和平統一的媒體很不好過，我去年見蔡衍明董事長，他說堅持『九二共識』很不好過。我就說，正是因為你不好過，有一天實現統一，你的堅持才有價值。」

汪洋接著說，「我看台灣當局估計可能連兩年後的事都保證不了，當這個狀態下，當然可以說時和勢在我們這裡。當然，還說把保證放在美國人身上，前陣子美國通過《2019台灣保證法》，美國人能保證得了嘛，美國人就是把台灣當一個棋子，美國人會為台灣問題和大陸打一仗嗎？我估計不會。」

汪洋稱，「今日中國，美國有這個勇氣和我們打這一仗嗎？我就講，台獨是走不通的，台獨想要靠美國人是靠不住的。」他接著提到，「當年兩岸關係解凍，媒體界朋友立下汗馬功勞，現在要實現「和平統一、一國兩制」，仍要靠媒體界朋友共同努力。」

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