等了22年！立院三讀通過《文基法》文化影響評估入法

2019-05-10 16:06

〔記者陳昀／台北報導〕等了22年！1997年全國文化會議倡議的《文化基本法》，今天下午在立法院三讀通過，明定文化權利保障與國家義務，並納入文化影響評估、文化權利救濟、藝文工作者勞動權益保障等，此外，文化部應依法設置「文化發展基金」，辦理文化發展及公共媒體等相關事項。

《文化基本法》基本架構包括揭示文化自由平等的基本價值原則、明定人民文化權利與相應之國家義務、測定文化政策基本方針、再造文化治理體系、健全文化事務與制度。

《文化基本法》明定，文化部應依法設置「文化發展基金」，辦理文化發展及公共媒體等相關事項，另通過附帶決議，各級政府預算應逐年成長，保障專款專用，合理分配及運用文化資源；中央及地方均應每4年召開全國及地方文化會議，建立人民文化參與機制，並召開行政院文化會報，訂定國家文化發展計畫。

《文化基本法》還包含文化影響評估，國家制定重大政策、法律及計畫有影響文化之虞時，各相關部會得於行政院文化會報提出文化影響分析報告；行政院長應召集學者專家、相關部會及地方政府首長召開文化會報，針對國家文化發展方向、社會需求及區域發展，定期訂定國家文化發展計畫。

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