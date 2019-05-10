市政比韓國瑜用心？ 柯文哲秒答：這是一定的啦！

2019-05-10 10:58

〔記者蔡亞樺／台北報導〕高雄市長韓國瑜近日在高雄市議會備詢時，被民進黨市議員質疑一問三不知，但時代力量北市議員林穎孟在政論節目表示，稱讚台北市長柯文哲「花了蠻多心力在市政上面」。柯文哲今早接受媒體聯訪時，被問是否市政表現是否比韓認真，柯文哲秒答，「這是一定的啦！本來我們做事就認真習慣了，念書也比較認真。」

柯文哲今早出席雙語大教室成果展，並接受媒體聯訪。媒體問到有關韓國瑜最近在議會備詢連番被砲轟，身為前輩提供備詢的建議，柯文哲表示，「深呼吸、放輕鬆，不然怎麼辦。」

媒體也提到韓國瑜對於備詢站著有意見，柯文哲則頗有感觸表示，「我也覺得很累，我每次上質詢台都想哇，要站5個鐘頭，唉，就當作在開急診刀。」

韓國瑜備詢時還一度稱，「我為什麼要像小學生一樣站在那裡」，媒體問柯先前質詢也曾拉椅子坐下接受備詢，柯文哲對此表示，其實坐著比較舒服，比較省力氣，要站5個鐘頭其實滿累的。

媒體再問韓國瑜在備詢回答僅是標題式的說法、回答跳針且內容空泛，柯文哲表示，坦白講要第一個會期就很清楚，不太容易，而且老實講，高雄市政比台北市政更複雜，包羅萬象太多了。

媒體如何看待韓國瑜在議會備詢的表現，柯文哲表示，通常第一次人家會替你解釋，所以這就是要自己趕快想辦法改善。

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