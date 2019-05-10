糗大了！委託中科院研發新系統無果 空軍啟動求償

2019-05-10 09:39

〔記者羅添斌／台北報導〕中科院研製的各式飛彈戰力獲得國際肯定，但也非無所不能，軍方官員指出，空軍以4500萬元委託中科院研製一套空軍戰術系統，但卻是一拖3年都沒有具體成果，空軍已經依合約啟動向中科院的求償作業。

官員今天表示，為了發展空對地作戰以及地對空作戰的最佳化戰術戰法，強化與評估空軍主力作戰武器系統在仿真電戰干擾環境下，還可以同時執行空對空及空對面與面對空聯合作戰效益，提升空軍的整體聯合作戰能力，空軍投入4500萬元經費，委託中科院研製一套「空對面戰術研發-干擾效益戰裁分析系統」，規劃以3年為期，要在今年年底完成，但因為中科院研製執行進度一再拖延，導致這套系統交貨無期。

官員說，因為中科院研製進度及成果未能達到空軍需求，空軍無法付款，也導致前兩年年度的預算執行率不佳，空軍在去年10月間曾與中科院簽署備忘錄，規劃希望在今年上半年將相關缺失改善後，再啟動此項系統研發案。

官員還表示，對於研發缺失導致的損失及求償作業，空軍依政府採購法丶及此案委製協議書等相關規定，執行相關罰責，並且會透過每季的審查會管控案件執行進度，以維護空軍權益。

官員指出，未來戰場以電戰干擾能量為主，為驗證多項戰術戰法研發，供空軍部隊作準則調整及戰訓使用，武器作戰性能效益影響，需要藉由測試評估才可能獲得相關參數，這項委託研製案還是會持續進行。

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