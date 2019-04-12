憲兵下單了！5092萬買中科院紅隼火箭彈

2019-04-12 16:43

〔記者羅添斌／台北報導〕憲兵司令部為強化對台北衛戍區的防衛安全，已在日前正式向中科院下單，採購「紅隼型」反裝甲火箭彈，憲兵快速反應連及202指揮部在獲得這項武器配備後，戰力將如虎添翼，增強對敵方的嚇阻能力。

軍方官員今天證實，憲兵司令部已在日前正式與中科院簽下採購協議，下月起開始分批交貨，要在明年11月底之前，完成445具紅隼型反裝甲火箭彈、278枚訓練彈以及8台訓練模擬器，合約總金額為台幣5092萬元。

軍方官員說，中國多次模擬對台進行斬首戰，還在「朱日和」基地以我博愛特區的建築物為攻防演練目標，針對性極為明顯。

憲兵指揮部在今年度預算說明中指出，這項反裝甲武器在配賦於衛戍區的編制後，可於衛戍區內利用城鎮大樓的特性，執行部隊反裝甲作戰任務，執行衛戍區反突擊、反滲透與反空（機）降作戰，以遂行衛戍區城鎮防衛作戰。

憲兵指揮部並表示，反裝甲武器可伏擊催毀敵方各式載具及重要目標，擾亂敵方戰鬥編組，製造其恐慌心理，阻滯敵軍，進而瓦解其戰鬥意志，確保中樞安全。

「紅隼」反裝甲火箭是由中科院研製，目前在海軍陸戰隊已有少量配備使用，憲兵指揮部已將相關預算編列在108及109兩個年度內，規劃要以兩年為期完成採購。

中科院研製的紅隼反裝甲火箭，使用的火箭彈分為「攻堅火箭彈」及「反裝甲火箭彈」兩種，發射器在使用後即可拋棄，符合戰場作戰機動輕便的需求；中科院並在紅隼火箭彈的基礎上，研製性能更佳、威力更強的反裝甲火箭系統及反裝甲飛彈。

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