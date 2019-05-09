黃光芹版稅風波 高美蘭：我不是全國不分區主秘

2019-05-09 15:24

〔記者葛祐豪／高雄報導〕捲入黃光芹版稅風波的高雄市觀光局主秘高美蘭，今天再度被要求到高雄市議會備詢。她臨走時強調，處理這些事情，是在她到任之前，「我也不是全國不分區主秘，沒有這麼大能力，去逼迫人家做什麼事。」

傳出是韓國瑜夫人李佳芬閨密的高美蘭，昨天指黃光芹一書的版稅事宜，「完全沒有21%」，但遭黃光芹緊咬，今天又指高美蘭「危機處理，最怕說謊，一個謊，接一個謊，把小事化大，演變成誠信風暴」。

高雄市議會今天進行總質詢，高美蘭又被請進議會備詢，議員高閔琳再批韓國瑜公然在議會說謊，把議員質詢講成是負面言論，這件事本來就有必要講清楚。

高閔琳質疑，韓國瑜表示高美蘭只有今年1月4日上任前，負責處理版稅，但根據黃光芹說法，1月到4月，高美蘭仍持續處理版稅事宜，當時她已是觀光局主秘，銜官職是受市長或是市長夫人之命，去喬版稅？請問是否上班時間去喬版稅？

高閔琳質詢告一段落，議會質詢時間剛好結束，高美蘭沒時間答覆，隨後她在觀光局長潘恒旭護送下，步出議會，面對媒體詢問簡單回答。

高美蘭重申，她處理這些事情，是在她到任之前，「我也不是全國不分區主秘，沒有這麼大能力，去逼迫人家做什麼事。」

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