又在議會被問倒！韓國瑜不知高雄重大促參案

2019-05-09 12:08

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市長韓國瑜今天在議會又被「慘電」，議員詢問他目前高雄市重要的促參案有哪一件？還給他不少提示，韓國瑜還是回答不出來，最後請副市長洪東緯回答。

民進黨議員康裕成今天在議會總質詢詢問韓國瑜：「你知道什麼叫促參案？」、「上任後有推動任何促參案？」、「現在高雄進行中的重大促參案有哪一件？」

韓國瑜一臉茫然。

康裕成接著說：「你只要講一件就可以」，還給韓國瑜不少提示說，「在博愛路、大順路上」，「你知道舊龍華國小在哪裡？」、「你知道大順路嗎？」

韓國瑜仍沒有回答，只是默默坐在位子上，最後拋下一句：「請副市長洪東緯回答」，洪東緯則講出正確答案，是富邦集團促參案。

康裕成強調，高雄市政府過去是招商王，這塊金牌不要讓他生鏽。韓國瑜則回說，他會全力以赴，也感謝中央協助，包括促參條例。

韓國瑜也表示，他會盡一切力量招商，鴻海也希望把部分產業放在高雄。康裕成聽了質疑說：「高雄市有哪一塊土地可以提供？」

韓國瑜回答是和發產業園區，鴻海需求大概1萬坪，並強調高市府會成為企業最友善的好朋友。但康裕成質疑說：「和發還有那麼大土地嗎？」、「產業別適合鴻海嗎？」

對此，臉書粉專「打馬悍將粉絲團」剛剛放上質詢片段，標題叫「韓國瑜沒救了」，網友紛紛表示：「大家應該要感謝高雄人，要不是讓他選上高雄市長，提早發現是個說大話的草包，說不定2020就選上總統了」。

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