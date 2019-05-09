福甡拾壹號漁船被國際拘留 監院糾正漁業署等單位

2019-05-09 11:55

〔記者謝君臨／台北報導〕我國籍「福甡拾壹號」漁船去年因涉嫌違反「2007年漁業工作公約」，遭南非留置，成為世界第1艘被國際拘留的漁船，重創我聲譽及形象；監察委員王美玉、王幼玲調查後，糾正農委會及所屬漁業署、高雄市政府海洋局及勞工局，並議處相關失職人員，其中船長遭更換一事涉偽造文書罪嫌，則移請法務部調查。

監委指出，國際勞工組織（ILO）於去年7月公布我漁船涉違反漁業工作公約，遭南非留置，引起國際媒體關注並大篇幅報導。經查，漁業署派駐開普敦辦事處的漁業專員楊先耀，於去年5月即知漁船遭留置消息，曾對漁船外籍漁工進行問卷調查，卻因欠缺通譯人員，只靠翻譯軟體訪談溝通，調查工作流於應付。

此外，漁業署於去年5月即獲悉漁船被留置，並依問卷內容知悉漁船已涉及損害漁工權益，迄至7月ILO揭露本案，近2個月期間遲無法釐清真相，卻於去年7月發布新聞，反駁未違反漁業工作公約，再遭國際輿論質疑。

監委表示，漁業署雖稱要求該漁船應立即返航並全程監控，卻漠視返航途中將訊號關閉，於接獲漁船通知將於模里西斯停留維修，卻未指派駐地專員查處，致外籍漁工集體被船主要求簽署自願離船書送返回國；並更換船長，返航途中實由中國籍船員駕船，我黃姓國人未出境卻以船長身分隨船返航，涉偽造文書罪嫌。

而後，在國際輿論大力指責下，漁業署才透過民間團體赴印尼重啟調查、訪談漁工，證實漁船違反漁業工作公約及「境外僱用非我國籍船員許可及管理辦法」，重罰船主、仲介、清償漁工薪資，並以涉違人口販運案件移送司法機關偵辦，顯見漁業署對漁船遭留置案件，完全無任何危機處理，有嚴重違失。

至於高市府海洋局、勞工局部分，監委認為，海洋局負責掌理外籍漁工的僱用及解僱，卻未積極依法執行有效監督，始終無法確實掌握在漁船工作的外籍漁工實際人數，且未查「黃姓船長」並未出境，卻能隨船返抵台灣，導致漁船返台期間竟由中籍人士駕船的重大違規。

另，勞工局檢查人員不熟稔業務，竟誤解我船員應優先適用「船員法」而非「勞動基準法」，於去年9月漁船返台實施勞檢時，認定無違失，經勞動部職業安全衛生署提示釐清後，於去年11月底再度勞動檢查，才認定漁船船主違反勞基法規定，裁處4萬元罰鍰並公布名稱。

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