將率團赴北京交流 洪秀柱批：民進黨利用危機綁架民意

2019-05-09 10:31

〔記者施曉光／台北報導〕前國民黨主席、中華青雁和平教育基金會董事長洪秀柱十二日將應對岸邀請，率團約七十餘人前往北京進行為期四天的交流訪問。洪秀柱辦公室指出，雙方將就兩岸關係前途和中華民族未來進行溝通探討，洪秀柱期待能為台灣的和平、安定、繁榮與民生福祉開闢道路，訪問期間將與對岸有關方面進行交流會談、雙邊座談會，並赴大學演講。

洪秀柱表示，從2016年民進黨全面執政至今，蔡英文政府始終不承認「九二共識」，大搞去中國化與台獨，為了自己的政治利益，不惜放棄兩岸和平發展的機會，刻意製造衝突、激化矛盾，這種方式固然讓蔡英文總統重新獲得前總統陳水扁、李登輝等急獨派的好感，卻犧牲了台灣的經濟發展與社會的和諧。

洪秀柱並指控民進黨政府，利用危機綁架民意，強勢不斷編列數千億元向國外撒錢軍購，「這種『放棄文明協商，追求野蠻暴力』的政治思維，不惜將台灣推向戰爭邊緣的做法，實在無法讓人苟同。」

洪辦指出，洪秀柱一貫主張兩岸簽署「和平協議」，要和平不要戰爭，面對兩岸關係漸漸惡化，洪秀柱決定要盡一己之力，號召台灣民間各界、各產業代表人士，與對岸各界及相對產業界別進行交流，突破目前僵局，開拓出一個互助互利互惠的和平發展模式。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/