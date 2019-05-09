牢牢把握「姓黨」 中國共青團校與我大學締姊妹校

2019-05-09 06:28

〔記者鍾麗華、吳柏軒、李容萍、洪臣宏／綜合報導〕中國共青團不僅「從娃娃抓起」，深入我小學辦統戰活動，共青團校也與我多所大學合作並締結姊妹校！據調查，世新大學與共青團中央團校結為姊妹校、元智大學人文社會學院也與其簽有學術交流協議書，山東團校更與我7所大學有交流合作。陸委會認為並不妥適，將請教育部基於職權規範各校。

據了解，共青團有3所團校，中央團校與中國青年政治學院（簡稱中青院）是「一個機構、兩塊牌子」，北京與山東青年政治學院則分別隸屬北京與山東團校。

中共總書記習近平19大前為打擊「團派」，大幅縮減團中央規模，並停收中央團校本科學生，只保留研究生課程。去年4月，中共中央與國務院印發「中央團校改革方案」，回歸中央團校幹部教育，學歷與中國社會科學院大學合併，中央團校保留中國青年政治學院牌子，並要求「中央團校改革要牢牢把握團校姓黨的根本原則」，「以團的領導幹部為主要對象，以政治培訓為主要內容，努力把中央團校辦成黨培養團幹部和年輕幹部的陣地」。

不過，世新卻與中青院締結為姊妹校，世新網頁可直接點入「中央團校」網頁，並稱兩校教師定期互訪、研擬雙方師生交流項目；元智的人文社會學院是在2010年6月與該校簽有學術交流協議書。

山東青年政治學院網站上友好院校，包括我方的文化、東海大學，以及大仁、建國、修平科技大學、高雄餐旅大學等校。義守大學在「二○一九年度中國姊妹校交流活動訊息」，就有山東青年政治學院上月20日舉辦的「兩岸青年交流論壇」，以台灣九合一選舉、一帶一路等為主題。

陸委會表示，我大專院校與對岸簽署的協議超過14000件，依照「兩岸條例」須向教育部報備，各校應該基於專業的學術交流與對岸合作，避免落入中共統戰圈套。

世新表示基於學術交流考量，與中國青年政治學院締結姊妹校，該校併入中國社會科學院大學後，雙方並無密切往來。元智人文社會學院院長丘昌泰表示，前院長2010年6月與中國青年政治學院簽署學術交流協議，該協議在同年五月獲教育部核可，但雙方並無實質合作關係或交流，即日起將該網頁下架。

義守則否認與山東青年政治學院締結姊妹校，也強調沒有任何老師參加「兩岸青年交流論壇」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/