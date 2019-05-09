韓、郭誰好對付？ 柯文哲：每個人都是自己最大敵人

2019-05-09 00:19

〔記者沈佩瑤／台北報導〕高雄市長韓國瑜近日因接受議員質詢談及「自經區」議題，「發大財」的回應讓各界嘩然，如今又身陷「真、假韓粉」之亂，引發熱議。對此，台北市長柯文哲今晚接受三立《五四新觀點》專訪時直言，滿意度等於實際值除以期望值，他（指韓國瑜）如果給自己造成壓力，讓期望值變得這麼大，所以他怎麼做都不對。

柯文哲說，像他的個性，不會就說不會，何必去硬凹，有時候人家對他（韓國瑜）期望值太高，所以不管他怎麼做，滿意度都達不到， 所以大家都想說他到底有沒有料。

他還說，坦白講，高雄市的治理比台北市治理更困難，韓國瑜要熟悉，「我覺得沒那麼容易」。

至於韓流近來民調下滑？柯則笑說，韓流掉5%，還贏我們10幾％有什麼用。

談到日前宣布參加國民黨內總統初選的鴻海董事長郭台銘，柯強調，每個人都是自己最大的敵人，「我們都知道每個人的罩門，每個人都要有能力去論述、解決他的問題」，更重要的事他有能力去說服大眾。

柯指出，像是郭台銘在中國大陸大概有80萬至100萬的員工，這是一個好問題，要怎麼處理，還要可以說服台灣的民眾。

當被問及韓國瑜、郭台銘誰比較好對付？柯回應，沒有什麼叫好對付，每個人有每個人的罩門，所以我們現在還不曉得在未來幾個月，他們每個人怎麼去解決他們的問題。

柯不諱言自己的罩門就是看起來比較沒有組織、沒有團隊，不過倒過來就變成優點，「因我可以用所有人」，這也是個優點。

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