蘭嶼核廢檢整失當 監院糾正經濟部、勞動部等4單位

2019-05-08 16:10

〔記者謝君臨／台北報導〕蘭嶼核廢棄貯存場所放置的低階核廢棄物，原貯存桶設計為10年使用，有為數不少的貯存桶已破裂腐鏽；監察委員張武修調查發現，台電公司於2007至2011年間檢整重裝作業的品質管制未盡周全，經濟部、原能會及勞動部督導不周，且台電檢整作業期間輻射人員全身計測未盡落實，今糾正原能會、經濟部、勞動部及台電。

監委表示，原能會於1974年至1982年規劃蘭嶼核廢棄貯存場，自1982年到1996年陸續接收核一、核二、核三廠等低階核廢棄物，但原貯存桶設計為10年使用，卻因為為數不少的鋼桶破裂腐鏽，造成貯存問題。

監委發現，台電執行蘭嶼貯存場2007至2011年間檢整重裝作業的品質管制未盡周全，與放射性廢棄物處理貯存及其設施安全管理規則等相關法令規定有悖；此外，台電執行檢整重裝作業期間輻射工作人員全身計測未盡落實，影響劑量數據的正確性，無形中損及工作人員身體安全。

監委說，本事件凸顯特殊危害作業勞工的健康管理及督導管制機制未盡妥適，與相關規定有悖，核有未當；勞動部身為全國勞動業務的主管機關，應針對特殊勞工作業健檢規範未盡妥適等議題，督導所屬偕同相關主管機關研謀策進措施。

調查報告指出，勞保局審查後，雖認為檢測人員郭考政君暴露游離輻射的劑量未達標準（暴露劑量並未經確認），但依監院調查所得相關事證，監委認為，郭男所罹患的白血病，容難謂與職業疾病或執行職務所致疾病無因果關係。勞動部應就監院調查的新事證及相關資料，重新送鑑定，以維人民權益。

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