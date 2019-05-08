非法露營區蠶食鯨吞、濫墾國有地10公頃 監院糾正國產署

2019-05-08 10:21

〔記者謝君臨／台北報導〕針對花蓮縣東湖生態農場涉違法占用國有土地經營露營區，及花蓮菸葉廠管理不善，珍貴檜木建材遭竊；監察委員蔡崇義、林雅鋒調查後，發現財政部國有財產署任由承租人藉以小吃大、蠶食鯨吞方式，擴大占用周邊大面積國有地，並對違法事證置若罔聞，提前與承租人續約，核有重大違失，今提案糾正國產署。

監委表示，花蓮縣東湖生態農場已被交通部認定為違法經營露營營區，且涉占用國有土地，在廣達10公頃的園區濫墾開發破壞國土；另，菸酒公賣局花蓮菸葉廠占地約4公頃，其廠房有早期興建的檜木建築，卻因管理不善，曾遭竊賊竊取珍貴檜木建材，亟待加強維護；監委因而立案追查主管機關有無涉及違失。

監委指出，花蓮縣玉里鎮高寮南段1019地號國有非公用土地，因原承租人超限利用，經花縣府通報國產署於2011年收回，詎料不到1年又遭占用對外營利，該署卻至2017年經民眾檢舉、縣府通報後才知悉，將案件移送檢調偵辦。國產署後知後覺，顯示管理機制出問題，明顯損及國產權益，核有缺失。

監委進一步指明，該國有非公用土地承租人藉由以小吃大方式，租用687平方公尺國土作為基地，7年間租金合計3288元，卻蠶食鯨吞擴大占用周邊逾6萬5千平方公尺國有地，經營露營區對外牟利，不僅侵占國產，更有破壞山林、危害國土保安、危及遊客安全等疑慮，違法事證明確。

詎料，本案經花蓮地檢署偵辦、監察院立案調查後，國產署仍對違法事證置若罔聞，於去年10月再度與承租人續約至116年底，形同違反租約者毫不受影響仍可獲續約，而檢調的偵查作為及監察權的行使，均無法使國產署產生警惕之心，竟續約延長租期，任令國土持續被破壞。

監委強調，國產署應研議檢討法令缺失，並查究相關人員失職責任，研提有效法制對策，杜絕有心人士投機取巧，或計劃性占用國地情事再次發生。

監委另提到，花蓮菸葉廠自2002年移交國產署接管後，雖曾辦理「國際石雕藝術季」、使用分區變更、房地標租，以及與地方政府研商共同開發對策，卻均無具體成效，致房地閒置迄今；期間更因疏於維護、管理，3棟檜木廠房遭竊賊侵入竊盜檜木梁柱，造成建物塌陷，結構岌岌可危。

監委認為，國產署應與花縣府、吉安鄉公所共商對策，結合地方所需，積極活化花蓮菸葉廠舊址，使其發揮國產應有效益。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/