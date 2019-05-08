南市府北辦作為競選基地？賴清德三點聲明：並非事實

2019-05-08 12:19

〔記者楊金城／台南報導〕〕有週刊報導前行政院長賴清德以台南市政府台北辦公室作為競選基地，有公器私用之嫌，賴清德今天上午到台南烏山頭水庫追思八田與一時，澄清說週刊報導並非事實，南市北辦不是他的競選辦公室。

賴清德說了三點聲明：

一、台南市政府台北辦公室並非賴清德競選辦公室。

二、賴清德北上討論競選相關事務或與專家學者討論政策，都是租用商務會議室或其他場所使用。

三、當天朋友前來加油打氣，基於就近方便，才商借台南市政府台北辦公室，參選之初已向黃市長及市府說明。

今天是烏山頭之父、著名日籍工程師八田與一逝世77週年紀念日，嘉南農田水利會將在下午2點舉辦追思會，賴清德今天上午8點多特別前往烏山頭水庫獻花追思，他說，擔任台南市長、行政院長任內，每一年都參加祭典追思，但因上午要前往屏東科大演講，下午趕搭飛機至日本，因此提前來祭拜八田與一，感念其對台南和南台灣農業經濟的貢獻，表達感謝與尊敬。對於8年來首次未能參加正式祭典，他感到很可惜。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/