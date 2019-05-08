自經區讓MIC洗成MIT？ 葉匡時：無知無能、中央只想卡韓卡高雄

2019-05-08 12:01

〔記者王榮祥／高雄報導〕針對自由經濟貿易示範區可能讓MIC洗成MIT？高市副市長葉匡時今指出，洗產地不可能發生，這樣的說法是無知、無能，中央執政黨只是想卡韓、卡高雄。

葉匡時強調，MIT有嚴格標準，必須35%使用當地原料，或者原料到產品完全變形，但常有人扭曲他的說法。

葉匡時以立頓紅茶為例，聯合利華登記在荷蘭，荷蘭本身沒產茶葉，但它的茶品已行銷全世界，台灣若成立自經區，很多原物料不足處，可從其他國家進口，不一定是中國，在台灣行銷加工後行銷全世界，這不會傷害台灣內部農業或中小企業。

葉匡時說，這是境內關外，如果台灣內部提供足夠原料，當然用境內原料，就像魚罐頭，很多魚是深海撈來的，也不是台灣海域，台灣魚罐頭產品行銷全世界。所以問題不是說從國外進口，就一定傷害國內產業，何況還可透過管制、特殊要求做規範。

葉匡時認為，今天問題是為何不坐下來討論這議題，卻是一開始就貼標籤，他質疑中央執政黨是要卡韓、卡高雄。

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