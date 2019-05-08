賴清德使用台南北辦挨批 黃偉哲：不必這麼沒有人性

2019-05-08 10:29

〔記者蔡文居／台南報導〕有週刊報導前行政院長賴清德以台南市政府台北辦公室作為競選基地，有公器私用之嫌。台南市長黃偉哲今天在市議會受訪表示，見見老朋友不是什麼壞事，這是台灣人的人情義理，不要因選舉而擴大解釋，也沒必要因選舉而變得這麼沒有人性。

黃偉哲表示，北辦是辦公地方，不容許從事政治活動，而如果賴前院長是在北辦見朋友，而非從事政治活動，不必過度解釋，而目前並沒有任何證據證明是從事政治活動，不用凡事都用政治鬥爭角度來看。

他表示，有週刊用多達9頁的篇幅大肆報導，好像面臨國安危機一樣，這部分背後是有什麼動機跟操作，值得進一步的了解，但是他覺得從人性的角度、法治層面來看，如果賴前院長及市政府有違法的地方，都應該依法追究。如果沒有的話，為了一個選舉搞成這樣，其實大可不必。

黃偉哲表示，北部辦公室從前台南縣長蘇煥智至今已10幾年，方便聯繫，像他及市府官員赴行政院開院會，或是到立法院接洽立委都是利用北辦，而像台南水果促銷也在利用北辦來處理。

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