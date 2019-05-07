賴清德訪日 幕後推手是她

2019-05-07 12:11

〔記者楊淳卉／台北報導〕前行政院長賴清德8日至12日將出訪日本，賴清德辦公室目前僅公布12日的媒體茶敘與在日同鄉會演講，並強調這次東京行程都已自行完成安排，未請請駐日代表謝長廷協助。據了解，賴清德此次訪日行程安排的重要幕後推手，正是號稱「賴清德對日交流大將」的台南市台日友好交流協會理事長郭貞慧。

賴清德擔任台南市長時，郭貞慧就是市府對日交流的重要民間橋樑。2016年日本熊本地震後，她陪同賴清德及高雄市長陳菊赴日訪問，過去台南市府與日本交流的場合，都可以看到郭貞慧的身影。

台南市台日友好交流協會是我國及日本各單位重要的諮詢對象。郭貞慧因外交工作表現亮眼，2015年還成為首位獲邀擔任日本宮城縣觀光宣傳大使的台灣人。

郭貞慧的另一個身分，則是此次擔任賴清德訪日團新聞發言人、前農委會副主委李退之的妻子。郭貞慧因日文專業及曾在日商工作的背景，受賴清德邀約，2013年起接任台南市台日友好交流協會理事長，開始在台南「當志工」的日子，協助我國政府、民間團體的對日訪問。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/