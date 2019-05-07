針對朱立倫批評蔡總統 賴清德回應了

2019-05-07 11:23

〔即時新聞／綜合報導〕今天上午，賴清德接受寶島聯播網的訪問，對於朱立倫臉書發文批評蔡英文一事，賴清德認為，就像韓國瑜答詢一般，整篇都在跳針。

根據《新頭殼》報導，賴清德今天受訪時，除了回應自經區的問題之外，也特別針對朱立倫在臉書攻擊蔡英文一事發表看法，他認為朱立倫的批評通篇也都沒有提到自經區是什麼，不斷的跳針，對於朱立倫批評蔡英文「混淆的是妳的腦袋」，賴清德認為，這樣的批評實在是沒有必要。

賴清德也對於他和蔡英文之間的關係提出見解，賴清德說，他們都是同黨黨員，對於參選總統一事，就好像兩個人在賽跑一般，他並沒有把蔡英文當對手，也沒有打算出腳把蔡英文絆倒。賴清德也鼓勵蔡英文多表現、多發揮，他也會做好自己的本分，多跟社會報告自己過去的主張為何。

而針對韓國瑜和郭台銘提出的經濟問題，賴清德表示，雖然他們都認為，台灣如果要經濟發展，勢必得仰賴中國，但他們都沒有注意到，美國昨天提出的301條款，特別將2000億美元的產品關稅提高至25%，而許多台商將受此吸引回到台灣。

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