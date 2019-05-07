自經區議題熱 朱立倫砲轟蔡賴菊燦

2019-05-07 14:09

〔記者林良昇／台北報導〕前新北市長朱立倫今主持廣播節目，會後受訪時對於自經區相關議題火力全開，砲轟蔡總統、總統府秘書長陳菊、前行政院長賴清德、桃園市長鄭文燦等綠營政治人物，更質疑「蔡總統到現在為止推出什麼好的政策過嗎？」

朱立倫今代班主持廣播節目，對於先前邀請賴清德被拒絕仍耿耿於懷，朱表示，雖然他們立場不同，但有時角色互換一下，無論討論能源、自經區議題都很有意義，賴都只是自己講自己的，他就算當主持人，也不會跟賴辯論，只會問外界的質疑。

朱立倫質疑，關於自經區議題，為何賴清德當台南市長時就贊成、陳菊當高雄市長時就全力爭取，現在就說「MIC會變成MIT」，難道當時就沒有這樣的問題嗎？民進黨如果換了位置就換腦袋和立場，不如大家面對面討論更好。

媒體詢問，針對自經區議題，陳菊在臉書上說，中美貿易戰時提自經區對國內產品出口不利影響？朱立倫反駁，強調用中美目前貿易戰阻擋台灣開放自由貿易、自由經濟區的理由，是標準失敗者為失敗政策找理由，勝利者是不斷看到機會，失敗者是不斷討論困難和風險，民進黨會造成台灣經濟失敗就是因為這樣的理由。

朱立倫強調，為何不看到中美貿易戰給台灣看到新的機會？若讓MIC回到台灣變成MIT，更多國際廠商因貿易戰原因回到台灣生產製造，不只台商回台，讓世界進來台灣，是台灣的機會，這時候反而最適合討論。

朱立倫抨擊，蔡總統永遠只看到困難，永遠用負面態度看國際經濟發展，台灣如果走回保護主義，故步自封，面對競爭者，永遠都只會落後，經濟絕對只能開放開放再開放。

朱立倫也反駁「洗標籤說」，強調根據台灣的產地證明要加值35%，若覺得不夠，有些產品的證明要提高，就讓在地加值更升高，「為什麼不讓大家都變成MIT呢？」每天都只擔心洗產地、洗標籤，那是管理問題，若有問題，今天也可以發生。

對於鄭文燦批評其把自經區跟自貿港區搞混，朱立倫則說，「我一點都沒有」，自貿港也是自經區的一小部分，「難道鄭文燦要出來大方講桃園不要自經區？」

此外，對於台商回流爆發，有評論認為跟蔡總統政策無關？朱立倫聽了則酸回：「你覺得蔡總統到現在為止推出什麼好的政策過嗎？」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/