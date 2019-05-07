政治非財大氣粗能了事！李來希嗆郭台銘：要做生意拜託請遠離

2019-05-07 10:21

〔即時新聞／綜合報導〕表態加入國民黨總統初選的鴻海董事長郭台銘，日前赴白宮拜會美國總統川普（Donald Trump），並與威斯康辛州州長艾佛斯（Tony Evers）見面。全國公務人員協會理事長李來希昨在臉書撰文，政治是大家共同的事，「不是財大氣粗就能了的事！」

李來希表示，「2300萬人的身家性命要跟富可敵國的商人綁在一起嗎？一個國家的未來要跟一個跨國企業的未來綁在一起嗎？」李直言「商人出了事可以跑，2300萬人出了事要跑去哪裡？再大的企業都會倒，台灣能倒嗎？商人重利，是利己！政治家也重利，是利他！」

李來希指出，多數人沒捐錢是因「軟（阮）曩羞澀」，商人捐到有零頭是為節稅，小老百姓求的只是溫飽，「不要告訴我們你曾經捐過多少錢，你捐的再多，沒有一分一毫進入人民的口袋，基金會裡節稅的錢，仍然是任你們捐任你們用」。

李來希提及，「比財大？我們認輸，比氣長，我們可能會贏，不是嗎？政治是你我的事，大家共同的事，不是財大氣粗就能了的事！」李也說自己不明白，為何這幾天郭坐私人豪華飛機、戴國旗帽四處走，媒體名嘴跟起鬨，「盤根錯節的政商關係讓我們開了眼界，也讓我們擔心」。

李來希問到，郭「生意真的不再做了嗎？如果真的不做，為什麼要見川普，又為什麼要去威州見州長？」並指不就生意嘛，若還要做生意，「拜託！請遠離政治，好嗎？」

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