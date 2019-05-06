葉上、韓下？ 高雄好過日KUSO韓市府變拼裝車

2019-05-06 23:48

〔記者陳文嬋／高雄報導〕臉書「高雄好過日」今推出「葉上、韓下大解析，韓國瑜擺爛、葉匡時主政？」，KUSO高雄市長韓國瑜及副市長葉匡時，以韓國瑜提出自經區了無新意，面對議員質詢頻跳針，反而是副市長葉匡時侃侃而談，凸顯馬政府又回來了，韓市長被馬系老臣半駕空，形成奇特「拼裝車」，引發網友熱烈討論。

「高雄好過日」表示，高雄市長韓國瑜上任4個半月，不但馬上承認政見跳票，還大方坦承「對市政不太熟悉」、「想做的都做不到」。近日市政總質詢，不但長照、勞工專線不懂、統計數據都沒看過、就連力推的自經區也是跳針連連，只能請副市長葉匡時代答。

「高雄好過日」指出，當韓國瑜在總質詢上盡顯草包本色，連連出糗時，招來回答的人，叫做葉匡時副市長，是唯一貼身陪韓國瑜長期出訪、主持高雄對中政策。

「高雄好過日」指出， 馬英九時代早有「自經區」想法，而「台灣與中國更緊密的經貿結合」，先貨貿再服貿，進而達成關稅與人力的完全整合，「先經後政」的統一模式，也是江宜樺、毛治國、以及葉匡時在內的官員主推的路線。

當葉匡時面對媒體對自經區侃侃而談，表示「目前台灣自己生產的茶葉、鳳梨等只足以供內銷，但台灣大可從中國或東南亞進口茶葉、鳳梨等農產品，在自貿區生產成行銷全世界的台灣茶、鳳梨酥或其他食品，我們何樂不為？」時，「高雄好過日」點出沒有新意，只是馬英九政府又回來了。

「高雄好過日」指出，在馬英九的時代，刁難高雄軌道建設，苛扣刪除文建預算，表示「高雄和台北不同養不起這些建設」乃是家常便飯，也因此葉匡時承續了這種想法，到高雄還是難以改口。

「高雄好過日」說，但把高雄建設成對中國的開口，讓MIC變成MIT，這樣的想法也是不變的，葉匡時直接搬來馬時代的政策，入主缺乏政策的草包韓市府，形成了奇特的「拼裝車」，也就是說，草包韓被馬系老臣葉副半架空，要比誰賣高雄賣得好、賣得有效，恐怕勝負還在未定之天呢！

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/