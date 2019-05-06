韓國瑜半年舉債近400億 網友怒：別只把責任推前朝

2019-05-06 22:27

〔即時新聞／綜合報導〕針對高雄市長韓國瑜日前屢稱高雄負債3300億，有網友在台大《批踢踢實業坊》（PTT）貼文舉證打臉，認為韓國瑜說法不但早就被審計部等推翻，6月又欲發行公債借貸100億，其上任至今高雄市民已經多背負了約400億元，卻什麼都沒有得到。

綜合媒體報導，高雄市長韓國瑜日前屢稱高雄負債3300億，開網路直播向市民訴苦，但事實上審計部和立法委員黃國昌早已證實，高雄核定債務即2431億元。

對此，網友表示，韓國瑜於今年1月才借了266億元，2至3月又多借了2億，如今又欲於6月發行100億元的公債，若實行則其上任至今已讓高雄市民多背了368億的債，卻「什麼重大建設都沒蓋，到底花去哪？」

網友稱，高雄前市長陳菊12年任期間雖借了1千億元，但任內輕軌、捷運、新總圖、展覽中心都讓高雄市民看得到也用得到，「韓國瑜借錢的速度是陳菊的5至6倍」，高雄市民卻什麼都沒得到。

網友質疑，高雄市民只得到「不到1000人的春吶讓韓國瑜上台唱歌」、「韓國瑜去馬來西亞唱卡拉OK」、「韓國瑜去香港中聯辦談一國兩制」、「韓國瑜去美國花公費演講」，且韓國瑜停建輕軌應省下15億元，事實卻是舉債400億，網友憤怒呼籲韓國瑜出面直播說明講清楚，「不要只會把責任推給前朝」。

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