槓上韓國瑜 沈富雄嗆：不能有利你是真粉、傷你就是假粉

2019-05-06 16:41

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜日前對「假韓粉」火力全開，大罵這些網軍「小癟三、窩囊」，更怒轟「我都不用肉眼看這些人、都用屁眼看」。對此，前立委沈富雄批韓國瑜，「不可以對你有利就是粉，對你有傷就是假粉」。

沈富雄在臉書表示，人多勢眾的韓粉最近出現了真假之辨。「試問：孫大千是不是韓粉？當然是！他的毛燥、激進，好鬥及自我標榜的『五點聲明』，是不是激怒了馬、吳、郝...及李艷秋等一票人？當然是！愛之適足以害之，依韓國瑜的定義是『假韓粉』但孫是如假包換的真韓粉！」

沈富雄說，「再問：中時旺旺集團中天及中國時報是不是韓粉？當然是！它一面倒地挺韓，幾乎成了韓的競選總部，它用社論直言反對郭台銘競選總統，它重批郭董『親美嗆中』」，是『藍營的蔡英文』！它過度傾斜的挺韓反郭是否會產生反效果？不知道！如果會，依韓的定義，它就是『假韓粉』！但，它是有假包換的真韓粉、真郭黑！」

最後沈富雄向韓國瑜喊話，不能以結果論真假，「不可以對你有利就是粉，對你有傷就是假粉」。

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