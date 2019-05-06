直擊高雄春吶冷清 律師分析：韓市府滿腦子賺錢

2019-05-06 21:39

〔即時新聞／綜合報導〕高雄旗津春吶3天活動昨天（5日）結束，由於人潮比預期差很多，攤商生意普遍慘澹，甚至傳出有人擺攤擺到一半跑回夜市做生意，周邊效益僅8千萬左右，與觀光局先前預估的50億有相當大的差距。律師林智群今天表示，他可以作證，人確實沒有很多，也認為是高雄市政府滿腦子「賺錢」、急功近利心態所導致的。

「我應該可以作證，人確實沒有很多...。」林智群在臉書表示，上週六剛好帶小孩去旗津海灘玩沙、踏浪、騎腳踏車，才知道春吶移到這個地方舉辦。但他認為，雖然人沒有很多，但這些人（春吶群眾）對旗津而言，「本來就是多賺的」，過去24年這些人都是跑墾丁，不是嗎？

林智群說，旗津是一個很棒的地方，沙灘乾淨，還可以看到外海一堆船，小孩很喜歡，是一個好地方，不會輸給淡水，「但一個地方的觀光，是要一個整體包裝的，不是一個三天的活動就可以提升的，時間也是重點，戶外草地音樂節Coachella也不是一天兩天的事情，需要時間累積的，而且這些活動一開始也不是為了賺錢（重點！）」。

他直言，高雄市政府滿腦子「賺錢」，這樣的急功近利心態，是沒辦法形塑、累積什麼音樂文化的，沒有音樂文化，只有攤販文化，那跟其他地方有什麼不同？人家為什麼要去？

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