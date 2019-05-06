韓講自經區、想搞小香港 反被酸「要征服宇宙的人謙虛過頭」

2019-05-06 10:32

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜日前在議會面對時力立委黃捷有關「自由經濟示範區」提問時，頻頻跳針式回應高雄「發大財」，未能答覆具體內容。最近這段影片在網路上瘋傳，還掀起一波照樣照句潮。韓昨也在粉專開直播，他表示市府很窮，並指自經區是可突破的點，若鬆綁，像教育、金融、醫療等，可能會有很多退休、準備退休的金融人才來高雄，他也希望創造如小新加坡、小香港般，讓地方高度自由的經濟流動。對此，前立委林濁水今在臉書酸韓「變得謙虛過頭了吧」。

林濁水表示，韓直播強調高雄土地大於香港、新加坡，成立自經區有望創造「小新加坡」與「小香港」，他不禁直呼「變得謙虛過頭了吧」、「不會太小兒科？」

林濁水解釋，「要征服宇宙的人，在一個地比新加坡、香港大的地方，不是應該創造大香港、大新加坡？怎麼只是搞個小新加坡、小香港？」

林濁水接著提到，「尤其人口500萬，不是至少和新加坡平起平坐，怎麼會是小新加坡？難道順便宣布高雄人口500萬已經打算跳票？」並在文末呼籲「要謙虛，也不必太校枉過正吧！」

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