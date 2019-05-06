扁以開車、高鐵暗喻2020 柯P：也要看有沒有買到票

2019-05-06 11:50

〔記者沈佩瑤／台北報導〕針對昨下午出席前總統陳水扁新書發表會時一度哽咽，台北市長柯文哲今受訪解釋，是因想到自己，本來在台大當醫生當的好好的，但命運無法回頭。至於阿扁昨以「開車」、「高鐵」暗喻2020，柯則說，阿扁是精明的政治人物，不需要隨之起舞，他還說，「也要看有沒有買到票」。

柯文哲今上午主持中正橋改建工程動土典禮前接受媒體聯訪，談到昨天陳水扁在新書發表會上，以「開車」、「高鐵」暗喻台北市長柯文哲、高雄市長韓國瑜，誰會比較快抵達總統府。柯文哲四兩撥千斤稱阿扁是精明政治人物，不需要隨之起舞，對他自己來講，就是做他認為該做的事情，「做的每件事情不見得會加分，有時候還是扣分。」

「老實講，他昨天在講話，我覺得他心中還是充滿了怨恨。」柯感慨說，有時候他也希望台灣可以少點仇恨，不容易，不過盡量啦！

由於陳水扁昨談到自己在當市長時，常在11樓遙望總統府，扁談到當年常在市長室遙望總統府，笑問一旁的柯是否也如此？對此，柯文哲今天受訪直呼奇怪，他是看不到啦，不知道阿扁為什麼看得到，「乾脆下次開放你們去拍。」

面對媒體追問到底開車快、還是搭高鐵快？柯文哲巧妙回應「看你有沒有買到票啊」，他認為阿扁講阿扁的，大家笑笑就好了 ，那都是沒有道理的。

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