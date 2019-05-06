中國武力侵台美軍將馳援？美國防部這次這樣回應

2019-05-06 00:05

〔即時新聞／綜合報導〕美國國防部亞太事務助理部長薛瑞福（Randall Schriver），3日在「美國2019中國軍力報告」記者會上，被媒體詢及「如果中國入侵台灣，美軍是否會幫助保衛台灣？」他引據美國法律做出回應。

美國國防部這場記者會上，媒體對薛瑞福發問「如果中國入侵台灣，美軍是否會幫助保衛台灣？」，薛回答：「我們美國的法律規定，任何對台灣的威脅，不論是經濟威脅、封鎖等等，美方都會嚴正關切，總統也會給予適當的回應，並進行國會協商。」

薛瑞福補充：「我認為美國的歷史很明確地顯示，當台灣受到威脅時，美國均有採取適當的措施來幫助、支持台灣，所以我想在未來還是會這樣做，我同時覺得，可以期待看到台灣能夠自行保持住在國際上的地位，而不受任何外力強迫。」

薛瑞福強調，至於美方會給予台灣什麼樣具體的幫助、支援，還是得視事件發生後，美國的法律賦予政府什麼樣的權限，去應對台灣當下受到的威脅。

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