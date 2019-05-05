柯文哲坦承剛上任去議會常被電爆 幕僚寫這兩字救他

2019-05-05 13:44

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜3日在議會備詢時，被問及自由經濟示範區議題時，頻跳針回應「高雄發大財」，惹得高雄市議員黃捷翻白眼，引發網路熱議，台北市長柯文哲對此表示，他第1年備詢時也常情緒失控踢鐵板，爆料幕僚在講台上的螢幕寫滿了「冷靜」，來提醒他。

台北市長柯文哲今在臉書發文，近日高市議會答詢成網路熱門影片，他坦承，自己剛上任時，非常不習慣議會的問政文化，常因情緒失控踢到鐵板，所以每次備詢時，幕僚們總是在提示螢幕上，打滿了「冷靜、冷靜、冷靜、冷靜」來提醒他。

柯文哲表示，後來他改變心態，把議會從「羅馬競技場」變成「維也納歌劇院」，當作彼此合演一齣歌劇，而不是殺戮戰場，令答詢氣氛和緩不少；柯文哲認為，畢竟議員的本職就是嚴厲監督市政，他們整天在選區穿梭，也比市府更貼近民意的變動，透過議員質詢，讓他們可以了解施政不足之處。

北市府後來成立「解碼（decoding）小組」，將被批評的市政問題，交由專案小組，找出事情背後的問題，寫出RCA報告（root cause analysis，根本原因分析），做根本的解決，同時列管追蹤，確實改善。

柯文哲指出，其實市長很難每個市政細節都知道，強調「不知道就說不知道」，市政議題永遠都有改善空間，所以專業問題專業解決，不知道就老實說不知道，重點在於「不知道」之後的反省修正能力，若大家都有這種態度，相信台灣肯定會進步更快。

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