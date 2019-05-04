翻完白眼之後 時代力量：拆穿自經區發大財的謊言！

2019-05-04 18:31

〔即時新聞／綜合報導〕昨天時代力量高雄議員黃捷與高雄市市長韓國瑜的質詢影片流出，其中韓國瑜面對黃捷質問自經區究竟為何？具體實施的項目？等問題通通回答不出來，整段質詢韓國瑜都只能瘋狂跳針喊「發大財」。影片流出後造成網友廣大瘋傳，時代力量今天也在粉絲臉書團上表示，在翻完白眼之後將「拆穿國民黨自經區發大財的謊言！」。

時代力量指出，6年前馬英九就曾提出「自由貿易經濟特區」，但隨即引來多名學者專家質疑，擔心此舉根本是幫中國「開後門」讓中國能有機會用違反市場制度、帶有政治目的的經濟實力，破壞台灣經濟。

時代力量表示，這次國民黨立委提出的可說是「自經區草案翻版」，其中最有誘因進入特區的是中國廠商，因為中國企業可以把配件拿來台灣組裝，輕而易舉從ＭIC（Made in China）變身成為聲譽更好的MIT（Made in Taiwan）品牌。此外甚至享有優於本土企業的租稅優惠及法規彈性，更甚讓中國人自由進出，還可在自經區內提供醫療與教育等超優惠服務！

時代力量認為，真要拚經濟有比自經區更好的做法。應該改善台灣的貿易投資環境，而非自經區這種炒短線的方式。

黃捷昨晚爆紅之後，也針對自經區，要求韓國瑜回去做點功課，包括自經區推行後可能受影響的產業、勞工及環境進行評估，包括土地、醫療、教育、農業、會計、法律、建築等，以及目前自港區的現況，要韓國瑜「不要再用想像治理城市了，踏實做事，好嗎？」

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