韓國瑜跳針式答自經區 柯文哲：不會就說不會

2019-05-04 15:16

〔記者蔡亞樺／台北報導〕高雄市長韓國瑜昨在議會被高雄市議員黃捷問及自由經濟示範區議題，韓國瑜跳針回答自經區是「要讓高雄發大財」，被質疑答不出來。對此，台北市長柯文哲今日受訪時表示，不可能知道每件事，知道就說知道，不知道就說不知道，不要扯那麼多。

柯文哲今日下午前往貓空地區參加封茶祭活動，並接受媒體聯訪。媒體詢問是否看到韓國瑜回答自經區的質詢表現，柯說，有；媒體問覺得韓表現如何？柯表示，我們不可能知道每件事情，不知道就說不知道就好，就像「我是重症醫學專家，但你問我灰指甲怎麼治療，我也不會啊！」所以他覺得不會就說不會。

媒體問韓力推自經區卻回答不出來，柯文哲則說，自經區相當複雜，以前桃園航空城推國際醫療，「我有參與過，我知道困難在哪裡，例如同樣是醫療人員在外面幹健保，到裡面全部自費，這連我們醫生都會精神錯亂」。

柯文哲認為，自經區難在怎麼作區隔，這是很難的題目。媒體追問韓連基本概念都不出來，柯則說，因為這滿複雜的，因為有醫療又有金融，很多面向，所以不可能什麼都懂。

媒體覺得柯此番話多有替韓緩頰，柯文哲說，不是啦！「因為我們不可能什麼都懂，知道就說知道，不知道就說不知道就好。」

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