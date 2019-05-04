護台灣底層勞工！館長再轟自經區只會是「災難」

2019-05-04 07:34

〔記者周湘芸、陳心瑜／新北報導〕高雄市長韓國瑜日前拋出高雄要重設「自由經濟示範區」，近日國民黨立委也喊話跟進，欲推動《自由貿易特區條例》，引發外界激烈攻防戰。「館長」陳之漢不僅在直播中不捨台灣成衣廠年老勞工可能因此沒飯吃，昨天受訪也痛批，國民黨立委不懂根本百姓之苦，高雄市長韓國瑜說要接地氣，那要不要自己在台灣開一個製造業看看，自經區對台灣中小企業和一般勞工只會是災難。

館長接受專訪直言，國民黨立委應該先了解為什麼台灣很多工廠開不下去，設立自經區能真正受惠的只有台灣和中國的大企業，台灣中小企業和一般勞工只會飽受衝擊。他舉例，前總統馬英九當年開放後，中國製的襪子就大量進到台灣，彰化社頭的襪子工廠無一倖免，因為很多台灣人會說「便宜就好」，反正穿一穿就丟掉。

館長認為，即便中國原料進到台灣有商品檢驗，仍遊走在灰色地帶。以大巨蛋為例，一樣都是依法有據，同樣的公安、環評法條，前台北市長郝龍斌讓它輕易通過，現任市長柯文哲卻讓他過不了，因為大巨蛋本身就是不符合資格，圖利財團的範例，國民黨可以不符合規則就通過，大巨蛋就是未來的自經區。

另外，館長也質疑，所謂的招商應該是朝向全世界，並對想統一台灣經貿區塊的中國有所限制，但自經區就是為中國量身打造，讓所有金流通通回到中國，就是統戰的方法。

而面對國民黨立委批評當年民進黨也提自經區，館長更直言，首先兩者明顯有差異性，再者，「民進黨做的爛所以下台了，那國民黨現在稍微贏一點，又要開始賣台了，所以是不是不應該讓你們上」，「民進黨雖然做的不好，但最基本的台灣主權有在顧，台灣主權就是台灣經濟，沒有主權怎麼會有經濟」。他更批評，國民黨其實就是「捨台傾中」，所有策略都是不顧台灣人權益，滿嘴說是民主政黨，請問共產黨是民主的嗎？

館長指出，中國現在股市、房市膨脹，甚至比當年日本經濟泡沫化嚴重，台灣人民不要整天說自己鎖國，自經區的錢也是給中國賺到，接下來台灣這塊品牌就會消失，以後MIT就變成MIC。他說，中國一直想用說服台灣歸屬中國後必定能經濟繁榮，但中國自己都快繁榮不起來，「一個乞丐穿得光鮮亮麗，來跟你說絕對能賺到錢能相信嗎？」

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