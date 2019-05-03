網球雙打搭檔想找韓郭朱吳哪一位？王金平：費德勒

2019-05-03 19:24

〔記者陳昀／台北報導〕脫口秀節目「博恩夜夜秀」第二季第二集來賓為前立法院長王金平，節目今天上線，除了訪問，兩人還玩「快問快答」小遊戲，題目包含「掉進水裡馬吳誰會先救你？」、「網球雙打的搭檔要找韓、郭、朱、吳」等，王金平也因為輸了「被摸頭」，王金平還分享自己第一次「喬」事情，竟是為了清狗屎，笑料不斷。

「快問快答」遊戲是由主持人博恩預測王金平的答案，若猜中就能摸王金平的頭，王金平事前也很「阿莎力」回應「隨你便」。被問到「掉進水裡，馬英九、吳敦義誰會先救你」，王金平回應「自己爬起來」；「網球雙打搭檔要找韓國瑜、郭台銘、朱立倫還是吳敦義？」王金平也說：「費德勒」；「假設是假髮店老闆，週末會叫蔡英文或賴清德加班？」，王說「自己來」，這幾題王金平都因為被博恩猜中答案「都不選」，而「慘遭摸頭」。

此外，博恩也正面出擊，問王金平為什麼上屆說因家人反對不選總統，這屆就可以選？王金平回應「沒聽說我是『喬王』嗎？家裡也要喬，今年也喬好了！」出乎博恩意料，王立刻說「換我摸你一次」，大力拍拍博恩的頭頂。

王金平在節目上分享說，小時候家裡養一條狗「波吉」，每天早上都會拉屎，小孩子說好誰清理就能換一顆漂亮的珠子，結果某天有兩個人為了珠子搶著要清狗屎，他就出面調解，向大人多要一顆珠子，讓兩人都能拿到獎品。

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