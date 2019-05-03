中彰跨河橋梁爆「收割」爭議 網酸盧市府遭彰縣府打臉

2019-05-03 17:47

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市政府與彰化縣政府合作推動「大肚連結和美跨河橋梁計畫」，彰縣府簡報指經費由前任市長提報爭取，但中市府新聞稿卻說盧秀燕市長提案申請，網友至PTT貼文爆料後，引來民眾熱議，表示「盧底下的人超會睜眼說瞎話順便幫盧收割」、「彰化縣政府的簡報完全打臉耶」。

立法院交委會與交通部2日偕同地方政府現勘「大肚連結和美跨河橋梁計畫」，中市府發布新聞稿說「本案可行性評估計畫雖於105年度完成，但因所需經費龐大，遲遲未能順利編列，105至107年底仍無法啟動後續設計及施工作業。市長盧秀燕上任後，為解決龐大經費問題，由市府向內政部營建署提案申請納入生活圈道路交通系統建設計畫補助經費」。

但同為藍營執政的彰化縣政府視察簡報內容卻指「台中市政府於107年11月7日提報營建署，爭取生活圈建設計畫經費。」網友發現後笑稱「彰化縣政府的簡報完全打臉耶」。

中市府新聞稿也表示「前市長胡志強與前立委顏清標的爭取下，著手進行可行性評估」，對於彰化縣政府簡報中的前市長林佳龍任內107年11月7日提報營建署爭取卻隻字未提，也遭網友大酸「建設局知道主子顏市長，捧就對了」。

對於PTT上質疑彰化縣政府的公開簡報直接打臉盧市府，也有不少網友大酸「不看，不聽，就不存在錯誤」、「盧底下的人超會睜眼說瞎話順便幫盧收割」、「罵人收割，自己卻又狂收割」、「彰化縣政府的簡報完全打臉耶XDDD」。

中市新聞局長吳皇昇表示，該橋的雛形在胡志強時期、顏清標立委就已爭取，立委顏寬恒接續努力，市政府也進行規劃，交通部納入地方生活圈計畫，進行可行性評估。顏寬恒曾因遲無經費質詢過交通部，當時的交通部回應：「當時」的中市和彰縣都沒有提交計畫。

他強調，盧市府無意追問當時的台中彰化兩縣市長為何沒提交計畫，在意的是實質進度，畢竟該工程除可有效分流向上路的大貨車，更是一條重要的經濟幹道，地方引頸期盼，市府會加速推動，不讓市民久等。

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