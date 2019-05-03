被稱台獨金孫 賴清德：刻意給的標籤

2019-05-03 15:41

〔記者蘇芳禾／台北報導〕前行政院長賴清德今天上廣播節目，被問到賴從前是政治金童，還有人說他是台獨金孫，現在被認為是家規背叛者，賴清德表示，民進黨每個政治人物都要在基層深耕得到支持，沒有在呵護下成長，（台獨金孫）這些都是刻意給的標籤，這些都沒有必要。

賴清德今天上「蔻蔻早餐」時表示，台獨金孫這些都是刻意給的標籤，他一路當國大、立委，一路走來是怎麼幫民眾解決問題，怎麼推動市政建設。

主持人說，挺英系的中常委說，賴清德曾經表示若兩席立委補選皆輸，或是只輸一席，他就會出來參與總統初選，結果黨中央努力輔選，最後賴卻挾著打敗韓流的輔選光環參與總統初選。對此，賴清德回應，他決定登記初選，接棒承擔台灣的時候，就預期會碰到許多困難，但這些人格攻擊、事件誤導、抹黑，他希望澄清「沒有一個人來問過我（要不要初選）」，蔡英文也沒有當面問過他。

賴清德說，這些對他的攻擊都沒有具名，他之前原本過著悠閒生活，郭國文當時已經民調輸了10幾趴，後來台北傳來消息，認為只有他可以救得起這場選舉，後來他站到第一線去輔選。他之前在郭國文的區域，贏得7、80％選票，結果輔選時民眾很冷淡，就是對整個執政有一些不滿。

至於挺賴立場鮮明的民進黨立委葉宜津輸掉立委初選，賴清德說，那是因為該區4個（立委初選）參選人都用他的名字，4個參選人通通都跟他都有關係。

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